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Şişli'de iş insanını kaçırdılar! Gaziosmanpaşa'ya götürüp... Silah zoruyla 7.3 milyon liralık senet imzalattılar

31.08.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de yabancı uyruklu iş insanı A.Q.A. silah zoruyla bindirildiği araçla Gaziosmanpaşa’da bilmediği bir adrese götürüldü. Burada 10 kişi tarafından darp edilip yine silahla tehdit edilen adama yaklaşık 7.3 milyon liralık senet imzalatıp 14 bin dolar parasını aldılar. Geriye kalan parayı getirmesi için serbest bırakılan adamın şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri 10 şüpheliyi tek tek tespit edip gözaltına aldı. Olay anı ise kameralara yansıdı.

Şişli'de iş insanını kaçırdılar! Gaziosmanpaşa'ya götürüp... Silah zoruyla 7.3 milyon liralık senet imzalattılar

Şişli’de 19 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yabancı uyruklu iş insanı A.Q.A. evine gideceği sırada önünü kesen bir araçtan inen kişiler silah zoruyla onu araca bindirdi. Araçta bir süre darp edip tehdit ettiler. Ardından Gaziosmanpaşa’da hiç bilmediği bir adrese götürüp darp etmeye devam ettiler. Bir süre sonra da yine zorla 270 bin dolarlık senet imzalattılar. 14 bin dolar parasını da üzerinden alıp paranın geri kalanını getirmesi için zaman tanıyıp serbest bıraktılar. Serbest bırakılan iş insanı hemen durumu polise bildirmek için karakola gitti.

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ZORLA 270 BİN DOLARLIK SENET İMZALATTILAR

İş insanı A.Q.A. ifadesinde; Şişli ilçesinde aralarında daha önceden ticaret yaptıkları 2 kişinin olduğu toplamda 10 kişinin kendisini bir araca bindirip Gaziosmanpaşa ilçesinde açık adresini bilmediği bir yere götürdüklerini araç içerisinde kendisini silah ile tehdit ettiklerini, kendisini alıkoyduklarını, burada darp ederek 270 bin dolarlık dolarlık senet imzalattıklarını, ayrıca şahıslara 14 bin dolar para verdiğini sonrasında geri kalan parayı bulması için şahısların kendisini serbest bıraktığını beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonrası incelenen kamera görüntülerinden olaya karışan şüpheliler tek tek tespit edildi. Gasp Büro Ekiplerinin dün yaptığı operasyonda şüpheliler Ş.B.(52), F.Ö.(52), Ö.Ö.(25) Y.Ö.(24), A.Ş. (45), M.Ö.(42) F.Ö. (50), A.Ö.(24), A.Ö.(17) ve S.Ö.(28) gözaltına alındı. Ayrıca şahısların ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. A.Ö. isimli çocuk şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken diğer şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken 4 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı. (İHA)

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