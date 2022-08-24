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  4. Şişli'de korku dolu anlar! Kahvehanede kurşun yağdırdı

Şişli'de korku dolu anlar! Kahvehanede kurşun yağdırdı

24.08.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli’de bir kahvehanede dehşete düşüren anlar yaşandı. Husumetli olduğu 2 kişiyi kahvehanede gören saldırgan, önce kavga etti, ardından ise silahıyla kurşun yağdırdı. Bir kişiyi vuran saldırgan, diğer kişiyi de evinin önüne kadar kovalayarak ateş açtıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de korku dolu anlar! Kahvehanede kurşun yağdırdı

Şişli'deki olay gece saatlerinde Gülbahar Mahallesi Güney 1 Sokak’ta bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, saldırgan silahla kahvehaneye gelerek husumetli olduğu 2 kişiyle tartışmaya başladı.

HUSUMETLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI!

Tartışma kısa sürede büyürken, saldırgan yanında getirdiği silahla husumetlilerine kurşun yağdırmaya başladı. Bir kişi kahvehane önünde kurşunların hedefi olurken, diğer kişi oradan kaçmayı başardı. Saldırgan kaçan kişinin peşine düşerken, birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladı. Sokak ortasında diğer husumetlisine de kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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EVİNE KADAR PEŞİNDEN KOŞTU

Kahvehane önünden kurşunlardan kaçmayı başaran kişi saldırganın takibinden kaçamadı. Saldırgan birkaç sokak ötede evinin önünde yakaladığı husumetlisine kurşun yağdırdı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA-DHA)

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Yaralama Şişli silahlı saldırı kahvehane
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