HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'de korkunç anlar! Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı

Şişli'de korkunç anlar! Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı

10.10.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da zanlı A.S., aracındaki bir kişinin önünü keserek kurşun yağdırdı. Önce kameralara sonra da polise yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de korkunç anlar! Otomobilin önünü kesip kurşun yağdırdı

Olay, Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde 29 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen zanlı, sürücüye kurşun yağdırdı. Daha sonra da geldiği araçlar olay yerinden uzaklaştı. Yaralı sürücü aracın koltuğuna yığılıp kaldı. Silah sesleri ile dışarı çıkan vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi ve polis çağırdı. Kısa sürede gelen ambulans, yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

POLİS, KAMERADAN TESPİT ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkalini daha sonra da ismini belirledi. Şüpheli A.S olayda kullandığını beyan ettiği silahla birlikte Feriköy'de gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önünü aracıyla kesen saldırgan, otomobil sürücüsüne art arda ateş ederek kaçıyor. Otomobil sürücüsü başka araçlara vurarak duruyor.

Zanlı, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyorKoronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor
Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybettiDünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybetti
Girdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlıkGirdiği camı kapatmış! Yok böyle rahatlık
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Kullanımı durduruldu! Sebep: Kalp iltihabı riski

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Şeyma Subaşı, başörtüsü taktı: Yallah Şeyma

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Evladına 33 yıl sonra kavuşmuştu! "Kabus dolu bir geceydi"

Evladına 33 yıl sonra kavuşmuştu! "Kabus dolu bir geceydi"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.