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  4. Şişli'de mağaza ortasında mastürbasyon skandalı! O sapık yakalandı

Şişli'de mağaza ortasında mastürbasyon skandalı! O sapık yakalandı

16.02.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan kadına cinsel tacizde bulunan şüpheli, polis ekiplerinin yüzlerce saat izlediği kamera görüntüleri sonucu yakalandı.

Şişli Mecidiyeköy'de önceki gün saat 18.30 sıralarında bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada kendisini takip eden kişinin hareketlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı.

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KADINA BAKARAK MASTÜRBASYON YAPTI

Görüntülerde, eline aldığı giysilerle önünü kapatan şüphelinin, reyonu düzenleyen kadına bakarak mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.

Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., emniyete giderek şikayetçi oldu. Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Polis ekipleri, yaklaşık 2 gün boyunca gece ve gündüz yüzlerce görüntü izleyerek şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Şişli
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