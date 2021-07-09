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  4. Şişli'de işitme engelli kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de işitme engelli kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

09.07.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli kişi, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana gelmiş, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düşmüştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde scooter ile seyir halinde olan Demirkıran'ın ticari taksiyi geçtikten sonra çöp kamyonuyla başka bir kamyonetin arasında kaldığı ve çöp kamyonunun altında kaldığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şişli
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