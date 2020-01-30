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Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Şişli'de 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 8 yaşındaki çocuğun annesinin iş görüşmesine, anneannesinin ise markete giderek, çocuğu evde yalnız bıraktıkları ortaya çıktı.

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'de dün meydana gelen olayda Kurtuluş Caddesindeki evlerinde yalnız bırakılan 8 yaşındaki Ukrayna uyruklu Filipp 4'üncü kattaki balkondan düşerek 1'inci kattaki balkon demirlerine son anda tutunmayı başarmıştı. Kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Filipp'in sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün taburcu olduğu öğrenildi. O

lay hakkında soruşturma başlatan polis ekipleri çocuğun annesi Sabina C.'ye aile yükümlülüğün ihlalinden işlem yaparken, anneannesi Olga C.'nin de ifadesini aldı.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTMİŞ

Sabina C.'nin oğlu Filipp ile birlikte 3 yıldır Türkiye'de yaşadığı öğrenilirken, dün sabah saatlerinde iş görüşmesi için evden ayrıldığı ve oğlunu annesi Olga C.'ye emanet ettiği belirlendi.

Olga C.'nin ise kızı Sabina C.'nin kendisine Filipp'i bakması için emanet ettiğini, kızı iş görüşmesine gittikten bir süre sonra alışverişe gittiği, torununun kendisiyle gelmek istememesinden dolayı evde bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

KOMŞULARI ARAMIŞ

Filipp'in balkondan düşmesi üzerine komşularının kendisini arayarak torununun hastaneye kaldırıldığını söylediği ve bunun üzerine Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği bildirildi.

(DHA)

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