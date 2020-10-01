HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı! Sosyal mesafeyi unuttular

Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı! Sosyal mesafeyi unuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Şişli'de bulunan alışveriş merkezinin önünde "Örümcek Adam" kostümüyle gösteri yapan kişiyi görenler sosyal mesafe kurallarını unuttu. Ayrıca "Örümcek Adam" ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin ya maske takmadıkları, ya da fotoğraf çektirdikleri sırada maskelerini indirdikleri görüldü.

Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı! Sosyal mesafeyi unuttular

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde "Örümcek Adam" kostümüyle yapılan gösteri sırasında unutuldu.

Gösteriye olan ilgi yoğun olunca alanda kalabalık oluştu. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

"Örümcek Adam" ile fotoğraf çektirme yarışına girenlerin ya maske takmadıkları, ya da fotoğraf çekimi sırasında maskelerini indirdikleri görüldü.

1

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

2

3

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex kararıDoğu Akdeniz'de yeni Navtex kararı
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Sahte senet çetesinin akılalmaz düzeni! 'Sihirbaz', bir imza üzerinde aylarca çalışıyormuş
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex kararı
Doğu Akdeniz'de yeni Navtex kararı
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar! Takıya sınır getirdiler
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Ankara'da maske ve eldiven çetesine operasyon! 500 bin TL vurgun yapmışlar
Maske ve eldiven çetesine operasyon! 500 bin TL vurgun yapmışlar
Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için buluşan şirket sahipleri birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Jeofizik Yüksek Mühendisi Arıkan Salda Gölü açıklaması: Beyaz kumlar aslında fosil
15 Ekim'de başlayacak yasak kararı için flaş açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.