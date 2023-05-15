ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: İSTANBUL 2. BÖLGE ŞİŞLİ Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları oy oranları

İstanbul Şişli seçim sonuçları 2023 oy oranları merak ediliyor. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Seçim sonuçları heyecanla beklenirken İstanbul'un ilçelerinde oy oranları ve dağılımları hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul Şişli seçim sonuçları nasıl? İşte 14 Mayıs İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu Oy Oranları hakkında tüm merak edilenler...
İstanbul Şişli seçim sonuçları, Mynet.com'da yer alan 'Seçim 2023 özel' sayfasından canlı olarak takip edilebiliyor.
İstanbul Şişli seçim sonuçlarına Mynet.com'dan ulaşabilirsiniz.
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İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ
İSTANBUL 1. BÖLGE
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
İSTANBUL 2. BÖLGE
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU
İSTANBUL 3. BÖLGE
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ