Şişli’de 6 katlı binada yangın

Şişli’deki 6 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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