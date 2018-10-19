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Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 03:27 | Son Güncelleme

Feriköy'de zemin kat kolonlarında çatlak ve dökülmeler oluşan 8 katlı bina ile çevresindeki riskli görülen apartmanlarda yaşayanlar tahliye edilerek inceleme yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokağı'ndaki 8 katlı binanın zemin kat kolonlarında henüz belirlenemeyen nedenle çatlaklar ve dökülmeler oluştu.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanları güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.

Daha sonra olay yerine gelen belediye mühendisleri, itfaiye ekipleriyle binanın zemin katında inceleme yaptı.

Ayrıca binanın giriş kısmı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

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