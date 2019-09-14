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ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA  Şişli'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı.

Haber- Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA
Şişli'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Binanın en üst katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 11.00 sıralarında çıktı. İddialara göre çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı ve yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları sırasında caddeyi yoğun duman kapladı. Yangın çıkan binanın en üst katından mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kurtarılan 4 kişi de herhangi bir yaralanma olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın söndürüldü. Binanın çatısında soğutma çalışmaları devam ettiği için Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafik kapalı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Dumanlardan detay görüntü
-Caddenin duman altında kalması
-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması
-Toplanan meraklı kalabalıktan detay görüntü
-Mahsur kalanların merdiven ile indirilmesi
-Mahsur kalanların ambulansa alınması
-Genel ve detaylar

14.09.2019 - 11.32 Haber Kodu : 190914041
14.09.2019 - 11.56 Haber Kodu : 190914053
14.09.2019 - 12.02 Haber Kodu : 190914054
14.09.2019 - 12.41 Haber Kodu : 190914063

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