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Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken öldürülen Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu ortaya çıktı.

Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi eski İran ajanı çıktı

Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak üzerinde 14 Kasım akşamı meydana gelen olayda İran uyruklu Mesut Mevlevi (32), arkadaşı Nuri Ö. ile birlikte yürürken silahlı saldırıya uğramıştı. Arkadaşı Nuri Ö. ağır yaralanırken Mesut Mevlevi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrası soruşturmayı genişleten polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

MUHALİF PAYLAŞIMLARI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Mesut Mevlevi'nin İran hükümetine muhalif paylaşımları ile öne çıkan eski bir ajan olduğu ortaya çıktı. Mevlevi'nin "Kara Kutu" isimli telegram kanalı üzerinden İranlı yetkillere dair ifşa belgeleri ile gündeme geldiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA ESKİ LİDERLER İLE FOTOĞRAFLARI YER ALIYOR

Mevlevi'nin sosyal medya sayfasında ise eski İran cumhurbaşkanları Haşimi Rafsancani, Muhammed Hatemi ve Mahmud Ahmedinejad ile çekildiği fotoğraflar yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mesut Mevlevi İRAN

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