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Sistani'den "Irak'taki gösterilerde akan kandan hükümet sorumlu" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani: "Gösteriler sırasında kullanılan orantısız güç sonucu akan kandan hükümet sorumludur. Bu durumu en güçlü şekilde kınıyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde eylemcilere karşı orantısız güç kullanılmasından hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, açılan soruşturmanın en geç iki hafta içinde neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Sistani'nin Kerbela'daki temsilcilerinden Abdulmehdi el-Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin siyasi mesajını okudu.

Şii dini merci Sistani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gösteriler sırasında kullanılan orantısız güç sonucu akan kandan hükümet sorumludur. Bu durumu en güçlü şekilde kınıyoruz."

- Sistani'den "keskin nişancı" uyarısı

Hükümetten Tahrir Meydanı'ndaki gösterilere müdahale sırasında kullanılan şiddetin acil ve adil şekilde araştırılmasını isteyen Sistani, şunları kaydetti:

"Göstericilere karşı orantısız güç kullanan, onları tehdit eden, kaçıran veya keskin nişancı kullananlar durdurulmalı."

- Soruşturma sonucu en geç iki hafta içinde kamuoyuyla paylaşılsın

Bağdat ile ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerde eylemcilere karşı kullanılan şiddet ve televizyonlara yönelik saldırıların araştırılmasını talep eden Sistani, söz konusu inceleme ve araştırmaların en geç iki hafta içinde neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Sistani ayrıca Irak'ta iktidarda bulunan hiçbir tarafla bir bağı bulunmadığını vurguladı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile bazı güney kentleri 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolara sahne olmuştu. Güvenlik güçlerinin sert müdahalede bulunduğu gösterilerde eylemcileri hedef alan keskin nişancıların da bulunduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi el-Kerbelayi Ali es-Sistani gösteriler ırak

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