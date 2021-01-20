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Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

20.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Siste kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekipleri buldu

Karabük’te yoğun sis nedeniyle kaybolan 4 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.Edinilen bilgiye göre olay merkez ilçeye bağlı Zopran Köyü mevki’inde bulunan Bulduk Yaylası’nda meydana geldi Hayvancılıkla uğraşan D.A isimli vatandaş 8 gün önce eve getirmek istediği büyükbaş hayvanlarından 4 tanesini yoğun sis nedeniyle kaybetti.

Karabük’te yoğun sis nedeniyle kaybolan 4 adet büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre olay merkez ilçeye bağlı Zopran Köyü mevki’inde bulunan Bulduk Yaylası’nda meydana geldi Hayvancılıkla uğraşan D.A isimli vatandaş 8 gün önce eve getirmek istediği büyükbaş hayvanlarından 4 tanesini yoğun sis nedeniyle kaybetti. Hayvanlarını bulmakta zorlanan D.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma Asayiş Timleri tarafından bölgede olayla ilgili çalışma başlatılarak çevre köy muhtarlarına bilgi verildi. Cumayanı Köyü’nde ikamet eden bir vatandaş ormanlık arazide başıboş gezen 4 adet büyükbaş hayvan gördüğünü jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler kaybolan hayvanları bularak sahibine teslim etti.

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