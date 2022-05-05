Şiştikçe şişti: Penisi normal boyutunun iki katına çıktı! Biraz daha geç kalsaydı...

24 yaşındaki John adlı adam, işe gitmeden önce tuvalete gittiğinde cinsel organında gariplik olduğunu fark etti. Şişmeye başlayan ve şiştikçe ağrısı artan adam, en yakındaki acil servise başvurdu.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda; panikle ne yapacağını bilemeyen adam şişmiş cinsel organının fotoğrafını çekerek ailesinden yardım istedi.

Sünnet derisinin altında oluşan bir iltihaplanma yüzünden komplikasyon oluştuğu tespit edilen adama acil müdahale edildi. Doktorlar biraz daha geç kalması durumunda, penise giden kan akışında kesintiye neden olacak ve bunun sonucunda orada oluşan ölü doku kangrene neden olacaktı dedi.

Bu durumda genç adamın cinsel organı kesilmek zorunda kalacaktı. Doktorlar cinsel organına delik açarak içeride biriken iltihabı çekti. Sonrasında penisi normalleşmeye başlayan adam birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.



