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Şiştikçe şişti: Penisi normal boyutunun iki katına çıktı! Biraz daha geç kalsaydı...

05.05.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşanan ilginç olayda bir adam vardiyası başlamadan önce tuvalete gittiğinde, penisinin normal boyutunun iki katı olduğu ile karşı karşıya kaldı. Cinsel organının normal boyutunun iki katından fazla şiştiğini fark ettikten sonra alarma geçti. Çok nadir rastlanan bir semptom yüzünden acı çeken adam, acil servise biraz daha geç gitseydi cinsel organını kesmek zorunda kalacaklardı.

Şiştikçe şişti: Penisi normal boyutunun iki katına çıktı! Biraz daha geç kalsaydı...

24 yaşındaki John adlı adam, işe gitmeden önce tuvalete gittiğinde cinsel organında gariplik olduğunu fark etti. Şişmeye başlayan ve şiştikçe ağrısı artan adam, en yakındaki acil servise başvurdu.

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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan olayda; panikle ne yapacağını bilemeyen adam şişmiş cinsel organının fotoğrafını çekerek ailesinden yardım istedi.

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Sünnet derisinin altında oluşan bir iltihaplanma yüzünden komplikasyon oluştuğu tespit edilen adama acil müdahale edildi. Doktorlar biraz daha geç kalması durumunda, penise giden kan akışında kesintiye neden olacak ve bunun sonucunda orada oluşan ölü doku kangrene neden olacaktı dedi.

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Bu durumda genç adamın cinsel organı kesilmek zorunda kalacaktı. Doktorlar cinsel organına delik açarak içeride biriken iltihabı çekti. Sonrasında penisi normalleşmeye başlayan adam birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.


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penis
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