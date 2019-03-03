Sit alanında kaçak kazı yapan definecilere suçüstü: 4 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yuntdağ Köseler Mahallesi Aigai Antik Kenti'ndeki alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, 1'inci derece sit alanında dedektör ile define arayan F.Ç, A.B, V.E, ile D.B'yi suçüstü yakaladı.

Zanlılarla birlikte, 2'si toprak içi 5 dedektör, 4 adet sinyal çubuğu, 4 adet çapa, 3 adet dedektör kulaklığı ile 1 adet dedektör kumandası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için karakola götürüldü.

