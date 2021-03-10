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Site otoparkında davul zurna eşliğinde korona halayı

10.03.2021 13:18 | Son Güncelleme:
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Site otoparkında davul zurna eşliğinde korona halayı

Antalya’da bir sitenin otoparkında düğün konvoyundan inenler, korona virüsü hiçe sayıp davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Antalya’da bir sitenin otoparkında düğün konvoyundan inenler, korona virüsü hiçe sayıp davul ve zurna eşliğinde halay çekti. O anlar site sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son günlerde Korona virüs (Covid-19) vaka sayıları belirgin artış gösterirken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da bir düğün konvoyunun site otoparkında gerçekleştirdiği halay, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otoparkta araçlardan inen düğün sahipleri ile davetlilerin davul zurna eşliğinde halay çektiği görüldü. Yaklaşık 15 kişinin çektiği halayda sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Görüntüler, sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti.

Site otoparkında davul zurna eşliğinde korona halayı

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