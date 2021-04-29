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Sivas'ın doğal seddi, görenleri şaşırtıyor

29.04.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan, parçalı olarak 15 kilometre uzunluktaki doğal set, görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın doğal seddi, görenleri şaşırtıyor

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Gelenli köyünde nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev set, görenlerin ilgisini çekiyor. Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan 'Çin Seddi'ni andırıyor. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa sahip kayalıklar yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşıyor. Aralıklarla devam eden ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. Bölge halkı ise bu doğal setin turizme kazandırılmasını istiyor.

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(İHA)

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