HABER

Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 eski polisten ikisi tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 eski polisten ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 polisten ikisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.A. ve M.E, haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 4 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Elazığ, Trabzon, Denizli, Yozgat ve Ankara'da dün düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen ve haklarında adli işlem yapılan FETÖ mensuplarının beyanları doğrultusunda, örgütün faaliyetleri içerisinde bulundukları ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen, görevden ihraç edilmiş 6 polis memurunu gözaltına almıştı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!
Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Sivas tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Ayasofya kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

İzmir adaylığı için iddialı açıklamalar: Tarihi oyla seçilirim, rekor kırarım

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kırmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın Instagram skandalları

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Devlet geneleve kayyum atadı!

Devlet geneleve kayyum atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

Kayıp kadını arıyorlardı! Buldukları çantalar ortalığı karıştırdı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'dan taksicilere yönelik 'Genel Emir': Müşteriye çok bozuk para verilmesi yasaktır!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Siyasi Kombin nedir, nasıl uygulanır? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme getirmişti...

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Öz kızına 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan babaya 60 yıl hapis!

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

Erzurum'da korkunç olay! Yol kenarında beklerken kaçırıp tecavüz ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.