Sivas olaylarının 26. yılı

SİVAS (AA) - Sivas Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Yıldız, "Kaybedilen canları unutmamak adına 2 Temmuz'da yine Madımak'ta olacağız." dedi.

Yıldız, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olayların 26. yılı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yaptığı açıklamada, Madımak'ın insanlık tarihinde "kara bir leke" olduğunu söyledi.

Kentte 26 yıl önce yaşanan olayda, yüreklerinde insan sevgisi, dillerinde barış türküleriyle Sivas'ta gerçekleştirilecek etkinliğe katılmaya gelen yazar, ozan, şair ve gençlerin yaşamını yitirdiğini anımsatan Yıldız, "Kaybedilen canları unutmamak adına 2 Temmuz'da yine Madımak'ta olacağız." ifadesini kullandı.

Yıldız, Sivas'ın barış ve kardeşlik kenti olduğunu yüksek sesle dillendirmek istediklerini belirterek, "İnsanlığın bu tür acıları bir daha yaşamaması için Madımak'ın 'utanç müzesi' olması taleplerimizi tekrarlıyoruz." diye konuştu.

Anma programı hakkında da bilgi veren Yıldız, yarın, Madımak'ta hayatını kaybeden Hasret Gültekin'in İmranlı Han köyündeki mezarının ziyaret edileceğini, pazartesi günü ise Şarkışla'ya bağlı Saraç, Ortaköy, Beyyurdu ve Kavak köylerinde mezarlık ziyaretleri yapılacağını ifade etti.

Sivas olaylarının yaşandığı 2 Temmuz'da ise Sivas Demokrasi Platformu birleşenleri olarak Hacı Bektaş Veli Vakfı önünde toplanılacağını anlatan Yıldız, karanfillerle İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına hareket edileceğini kaydetti.

Yıldız, yüreğinde insan sevgisi olanları anmaya davet ettiğini belirtti.

