SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesi'nin kentin turizm potansiyelini artıracağına inandığını belirterek, "Müzede, sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları da oluşturacağız." dedi.

Varank, Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi için Valilik'te düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığının projeye cazibe merkezlerini destekleme kapsamında 10 milyon liralık katkı sağlayacağını belirtti.

Her şehrin karakterini, kimliğini yansıtan binaları ve sembol yapıları olduğunu vurgulayan Varank, "Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz. Yaşanmışlıkları ve tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 2. Abdülhamit Han adına yaptırılan bu bina, 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyordu. Biz bu tarihi yapıyı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz." diye konuştu.