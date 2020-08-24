Sivas'ta 50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme

Türkiye’nin petrol arama alanındaki ilginç ve düşündürücü hikayelerinden biri de 50 yıl önce Sivas’ın Celalli köyünde yaşandı. Yabancı bilim adamlarının işaret ettiği bu köyde Maden Teknik Arama kurumu sondaj tesisi kurup 1971 yılında petrol aramasına başladı. Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı tesiste 6 yıl boyunca sondaj çalışması yürütüldü. Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular çok zengin bir petrol rezervine işaret etti. Mühendisler 5 bin 500 metrede petrol bulmayı umarken 3 bin 640 metrede bir talihsizlik yaşandı. Düz olarak ilerlemesi gereken sondaj sistemi eğildi.

Bu nedenle sondaj çalışması durduruldu. Yurt dışından alınan destekle zarar gören sondaj sistemi bulunduğu kuyudan çıkartıldı. Ancak Ankara’dan gelen bir emirle petrol arama çalışmalarına son verildi. Tesis sökülerek götürüldü. Tesise enerji taşıyan elektrik direkleri bile söküldü.

Sondaj kuyusunun girişi beton dökülerek kapatıldı. 50 yıl önce büyük umutlarla başlayan petrol arama tesisinden geriye kuyunun üzerine dökülen beton kalıpları kaldı.