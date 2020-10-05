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  4. Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Sivas’ta Çengel Boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki arkadaş, nadir görülen Çengel Boynuzlu dağ keçilerini sürü halinde görüntülemeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde taksi ile Suçatı mevkiinden Gürün istikametine giden Boğaziçi köyü muhtarı Nusret Dalgıç ve taksi şoförü Caner Kayacı, kayalık alanda 5 adet çengel boynuzlu dağ çekisi olduğunu fark edip telefonlarına sarıldı. Bir tanesi bile güçlükle görülürken sürü halinde görüntülerini almayı başardılar.

'BİZ BEŞ TANESİ İLE KARŞILAŞTIK'

Dalgıç, geçtiğimiz yıl bölgede bir çift çeki olduğunu duyduğunu belirtip, “Burada bir çift keçi olduğunu görenler olmuştu. Biz beş tanesi ile karşılaştık. Sayılarının artmış olması bizi mutlu etti. Onları cep telefonu ile görüntüledik. Biz sayılarının daha da artması için avlanmalarına karşı çıkıyoruz. Bilinçsizce avlanan avcılar bu hayvanların neslini tehlikeye sokuyor” dedi.

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Kayacı ise yaptığı açıklamada, “Sabah bu hayvanlara rastladık. Bizden kaçmadılar. İnşallah insanlarımız da duyarlı davranır, bunlara zarar vermez ve sayılarının artması sağlanır” dedi.

(İHA)

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