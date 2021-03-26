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  4. Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

26.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Zara ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burhan Aydın (33), yemek yediği sırada tartıştığı babası Şaban Aydın'ı (56) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'ta dehşet! Babasını boğazından bıçaklayıp öldürdü

Olay, dün gece saatlerinde, Zara'ya bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı. Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.

SOFRADA YEMEK YERKEN BIÇAKLAMIŞ

Sivas'ın Zara ilçesinde, oğlu Burhan Aydın tarafından boğazından bıçaklanan Şaban Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ekinli köyüne götürüldü.

Zara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusuna devam edilen Burhan Aydın'ın, babasını sofrada yemek yedikleri sırada bıçakladığı, olaydan sonra da köy dışına kaçtığı belirlendi. Aydın'ın, köyden 3 kilometre uzaklıkta yakalandığı öğrenildi.

(DHA)

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