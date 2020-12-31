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Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

31.12.2020 11:25 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Sivas’ın Karayün köyünde fıkraları aratmayan olayda iki komşunun anlaşmazlığı nedeniyle yapılan ve altından yol geçen misafir odası görenleri şaşırtıyor.

Sivas kent merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Karayün köyünde fıkralara konu olacak bir olay yaşandı. Yaklaşık 30 yıl önce komşusu tarafından yapılan iki katlı evin penceresi Kurugöllü ailesinin arsasına bakınca iki aile arasında anlaşmazlık yaşandı. Yapılan evin pencerelerinin arsasına bakmasını istemeyen Kurugöllü ailesi komşusuyla bir çözüme varamayınca, çareyi komşusunun penceresinin önüne inşa ettiği altından yol geçen misafir odasıyla kapatmakla buldu. Uzun zamandır ayakta duran misafir odası, komşunun evi yıkılınca ilginç görünümüyle dikkat çekerken odayı ilk kez gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Köy dışından gelenlerin fotoğraf çektirdiği ve günümüzde ardiye olarak kullanılan misafir odası drone ile havadan da görüntülendi.

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'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Süleyman Kurugöllü, misafir odasını ilk kez görenlerin şaşırdığını belirterek, “Evin hikayesi şu görmüş olduğunuz sınırda komşumuzun evi vardı. Şu pencerelerden dolayı babamla yaşadıkları bir husumet vardı. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hem yolu değerlendirdik, kapatmamış olduk. Hem de buraya oda yapmış olduk. Yaklaşık 30 yıldır misafir odası olarak kullanıyorduk. Son bir kaç yıldır ardiye olarak kullansak da hala zarar vermeden işimize yarıyor. Yan komşu ile inatlaşma onun akabinde de yolu kapatmadan orayı değerlendirme. Başka türlü çözüme varamadık. Görenler şaşırıyor. Gelen yabancılar özellikle fotoğraf çekiyorlar. Daha önce birkaç defa burası sosyal medyada falan yer aldı. İnsanların dikkatini çeken bir yer” dedi.

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Kaynak: İHA

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