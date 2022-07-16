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  4. Sivas'ta görüntülendi, hemen telefona sarıldı! Bu hayvan ömrü boyunca hiç su içmiyor

Sivas'ta görüntülendi, hemen telefona sarıldı! Bu hayvan ömrü boyunca hiç su içmiyor

16.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ömrü boyunca su içmeden yaşayabildiği düşünülen Arap tavşanını görüntülendi. Köyüne tatile gelen İlyas Meral, Önce tavşan yavrusu zannettim, yoldan çekilmesini bekledim. Çekilmeyince indim, yoldan çıkarmak için. Önce fotoğrafını çektim sonra videosunu. Arap tavşanı olduğunu öğrendim'' dedi. Şaşırtıcı bir şekilde, Arap tavşanları su içmeyen hayvan olarak biliniyor.

İstanbul'dan Sivas'ın Zara ilçesi Nasır köyüne tatile gelen İlyas Meral, doğa yürüyüşü yaptıktan sonra dönüş yolunda daha önce hiç görmediği bir canlı ile karşılaştı. Ayakları kanguru, kulakları tavşan, gövdesi fareye benzeyen canlıyı gören Meral, şaşkınlığını gizleyemedi.

GÖRÜR GÖRMEZ TELEFONUNA SARILDI

Hemen telefonuna sarılan Meral, hayatında ilk kez karşılaştığı hayvanı telefonun kamerası ile kayıt altına aldı. Daha sonra internetten araştırma yapan Meral, gördüğü hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından asgari endişe altında bulunan Arap tavşanı (Allactaga williamsi) olduğunu öğrendi. Şaşırtıcı bir şekilde, Arap tavşanları su içmeyen hayvan olarak biliniyor. Bunun yerine, tükettikleri bitki ve böcekler onlara ihtiyaç duydukları hidrasyonu sağlıyor.

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"DEĞİŞİK BİR CANLI"

İlyas Meral, değişik bir canlı olduğunu söyleyerek, "Akşam karanlığı bastıktan sonra köye dönmek üzereyken yolun üzerinde bir canlı gördüm. Önce tavşan yavrusu zannettim, yoldan çekilmesini bekledim. Çekilmeyince indim, yoldan çıkarmak için. Baktım tavşan değil. Kanguruya benziyor. Fareye de benziyordu. Faremi, kangurumu tavşan yavrusu mu değişik bir canlı görmüştüm. Çok merak ettim. Önce fotoğrafını çektim sonra videosunu. Daha sonra yoldan çekilip ayrıldı bende eve geldim. Sonra kısa bir araştırma yaptıktan sonra bunun Kanguru faresi yada Arap tavşanı olduğunu anladım" dedi.

(İHA)

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