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Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Sivas'ın İmranlı ve Şarkışla ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Aydoğan köyünden Sivas'ın İmranlı ilçesine giden Aydın A. yönetimindeki 06 JG 368 plakalı otomobil, Bağderesi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte Musa Ö. yaralanırken Münevver Ö. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada ise Hüseyin Ö. (66) idaresindeki 58 ER 320 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe girişinde Ö.Ö. (29) yönetimindeki Şarkışla Belediyesine ait 58 HB 229 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Aysel Özdemir (61) kızı Badem (38), torunları Furkan (5) ve Yusuf K. (12) yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysel Ö. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Hüseyin Ö. Badem ve Yusuf K. ise Sivas'a sevk edildi.

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Sivas Kaza trafik kazası imranlı Şarkışla

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