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Sivas'ta karlı arazide donmuş kurt bulundu

03.02.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde karlı arazide doğa yürüyüşüne çıkan grup, ayakta donmuş kurt buldu. Yiyecek ararken donduğu tahmin edilen ve ayakta donan kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte geçen ay yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düşmüştü.

Sivas'ta karlı arazide donmuş kurt bulundu

Suşehri ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki Şar köyü yakınlarında doğa yürüyüşüne çıkan Yavuz Kutlu, Yunus Kutlu ve Sedat Üner, karlı arazide donarak ölen kurt ile karşılaştı. Kurdun yanına yaklaşan grup, vücudunda yara bulunmayan hayvanın yiyecek ararken donduğunu fark etti. 3 arkadaş, ayakta donan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30’LARI GÖRMÜŞTÜ

Ocak ayının sonlarına doğru yağan kar yağışı sonrası kent, soğuk havaya teslim olmuştu. Kentte 25 Ocak’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 30 derece olarak ölçülmüştü.

DHA

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Sivas
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