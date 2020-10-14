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Sivas'ta şaşırtan görüntü! Bu tilki köpekten farksız

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Sivas'ta kurnazlığı ile nam salan tilkiler, insan elinden beslenmeye alışınca evcil hayvanları aratmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Köpekgiller familyasından olan tilkilere yemek bulmakta güçlük çekince çevre köylerde oturan kişilerden yardım eli uzanıyor. Yerleşim yerlerine inerek yiyecek arayan tilkilerden insanlara alışanlar yerleşim yerlerinden ayrılmıyor.

Sivas’ta farklı zamanlarda görülen iki tilki adeta evcilleştiklerini gözler önüne serdi. Kent merkezinde bir apartmana giren tilki apartman sakinleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüde apartman görevlilerinin tatlı bir dille, “Niye geldin sen buraya tavuk yok cücük yok manyak mısın” diyerek tilkiyi dışarıya çıkarmak istemesi görüldü.

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Öte yandan Hafik İlçesi Eymir köyünde ise aç kaldığı düşünülen tilki evin kapısına geldi. Ev sakinleri tarafından tilkiye ekmek parçaları atıldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan tilkinin, su içip ekmek parçalarını yediği görüldü.

Tilkinin sürekli aynı eve geldiği öğrenildi.

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(İHA)

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