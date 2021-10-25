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Sivas'ta şebeke suyu patladı, cadde tanınmaz hale geldi

25.10.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ana şebeke suyu hattı patladı. Kent merkezinde yaşanan olay sonrası birçok dükkan suyla doldu. Caddenin molozlarla kaplandığı bölgede ana vana kapatıldıktan sonra temizliğe başlandı. Bu esnada çalışanlarla esnaf arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Sivas'ta şebeke suyu patladı, cadde tanınmaz hale geldi

Olay, saat 23.30 sıralarında kent merkezindeki Kepenek Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yoldan geçen ana şebeke suyu hattında patlama yaşandı. Asfaltın yarılmasıyla birlikte büyük bir su akışı Kepenek Caddesi ve Sularbaşı Caddesi'ni kapladı. Beraberinde molozları da taşıyan sular çevrede bulunan onlarca dükkan ve iş yerini sular altında bıraktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Geç saat olması nedeni ile dükkanları kapalı olan esnaflara da telefonla ulaşarak iş yerlerine gelmeleri sağlandı. Esnafların bir kısmı su dolan dükkanları kendi çabası ile boşaltmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de su dolan dükkanlarda tahliye çalışması başlattı.

MOLOZ YIĞINLARI CADDEYİ KAPLADI

Yoğun su akışı nedeni ile cadde ve kaldırımların moloz yığınları ile dolduğu görüldü. Zaman zaman da esnaflar ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.

DHA

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Sivas
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