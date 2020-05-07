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  4. Sivas'ta son 8 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Sivas'ta son 8 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 11:27 | Son Güncelleme

Sivas’ta kent merkezinde son 8 gündür koronavirüs (Covid-19) pozitif vakasına rastlanılmadı.

Sivas'ta son 8 gündür koronavirüs vakası görülmüyor

Sivas koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı ilk günden bu yana alınan tedbirlerle dikkat çekiyordu. Sivaslılar, Sivas genel sokağa çıkma kısıtlaması getirilen iller arasında yer almasa da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmadı. Açık alanlarda bile maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka görülen tüm yerleşim yerleri vakit kaybedilmeden karantina altına alındı. Alınan tedbirler virüsün Sivas’ta hızını kesti.

SON 8 GÜNDÜR VAKA GÖRÜLMEDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan düzenlediği online basın açıklamasında, salgında alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Ayhan il genelinde son 3 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını, kent merkezinde ise 8 gündün pozitif vakaya rastlanılmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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