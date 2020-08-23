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Sivas'ta şüpheli ölüm! Boğazından bıçaklanmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta evinde boğazından bıçaklanmış şekilde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ta şüpheli ölüm! Boğazından bıçaklanmış halde bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay Yenimahalle Menderes Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 56 yaşındaki Z.G’den bir süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının oturduğu eve gitti. Eve giren yakınları, yaşlı kadını boğazından bıçaklanmış halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

'İNTİHAR' ÜZERİNDE DURULUYOR

Yaşlı kadınının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Polis, yaşlı kadının intihar ettiği üzerinde duruyor.

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