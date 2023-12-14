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  4. Sivas'taki camiye işaretlenen isim gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Sivas'taki camiye işaretlenen isim gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı

14.12.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta Selçuklu Akşemsettin Cami'sine haritada işaretlenen eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın ismi görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas'taki camiye işaretlenen isim gündem oldu! Görenler gözlerine inanamadı

Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde bulunan Selçuklu Akşemsettin Cami’ye Google haritalarda eski millî futbolcu ve teknik direktör olan ‘Aykut Kocaman’ın adının konumlandırılması görenleri hayrete düşürdü. Mahalle sakinleri caminin yıllardır adının Selçuklu Akşemsettin Cami olarak bilindiğini ifade ederken bu yanlışın ise düzeltilmesi gerektiğini belirttiler.

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AYKUT KOCAMAN'I DAVET ETTİLER

Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, Aykut Kocaman’ı camiye davet ederek, “Aykut Kocaman’ı da severiz. İsmi de böyle yapılara layık. Haritalara Aykut Kocaman Cami yazmışlar. Güzel isim vermişler. İnşallah o da hayırlar yapıyordur. Fakat bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bazen Akşemsettin Cami’yi bulamıyorlar. Aykut Kocaman ağabeyimizi de buraya bekleriz. Kendisini buraya davet ediyoruz. Görenler şaşıyorlar” dedi.

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"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Işık, haritalarda Aykut Kocaman ismini görünce şaşırdıklarını söyleyerek, “Camimiz 1996 yılında hizmete açıldı. O günden bu güne de aynı isimle zikrediliyor. Fakat haritalarda Aykut Kocaman Cami yazılınca konum olarak Akşemsettin Cami geçmektedir. Aykut Kocaman ülkemizin yetiştirdiği nadir sporculardan birisi. Kendisini severiz Fakat bizler camimizin kendi ismiyle zikredilmesini arama yapılınca da Akşemsettin Cami olarak görülmesini istiyoruz. İsmi görünce çok şaşırdık. Kurulduğu günden beri Akşemsettin Cami olarak geçiyor. Sivas’ımızda Fatih Mahallemizde bir Akşemsettin Camimiz daha var. Bu karışıklığın düzeltilmesi iyi olur” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Sivas cami
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