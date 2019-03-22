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Sivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviye

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi, kentin ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki seviyenin yetersizliği nedeniyle, başka bir bölgeden 5 kilometre borularla getirdiği ilave suyu, sisteme dahil etti.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi, kentin ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki seviyenin yetersizliği nedeniyle, başka bir bölgeden 5 kilometre borularla getirdiği ilave suyu, sisteme dahil etti.

Sivas Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi üzerine yaklaşık 5 kilometre ötedeki Tavra Deresi'nden sisteme su takviyesi yapılması için çalışma başlattı. 5 kilometrelik borularla taşınan su, kente barajdan içme suyu veren arıtma tesisine ulaştırıldı. Paşabahçe Mesire Alanı'ndan taşınan su artık arıtıldıktan sonra sisteme dahil edilerek kent merkezinin ihtiyacını karşılayacak. Kent halkının daha kaliteli su içmesini amaçlayan projenin açılışı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen törenle bugün gerçekleştirildi. Su Arıtma Tesisi'nde düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Altyapı anlamında, temel insanı ihtiyaçlar anlamında ve şehircilik mimarisi anlamında Sivas harika bir durumda. Eksiğimiz tabi ki var. Yeter ki beraberlik ve birlik olsun. Suyun tarifi önemini anlatmak çok anlamsızdır. Su en temel insanı ihtiyaçtır. Su giderse hayat biter. Bugüne denk gelmesi çok anlamlı olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SİVAS SAĞLIKLI VE KALİTELİ SUYA KAVUŞTU

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "4 Eylül Barajı maalesef kuraklığın etkisiyle 2016'dan itibaren şehrin tamamını besleyecek potansiyele sahip olmadı. Şehrimizin yıllık yaklaşık 30 milyon metreküp su ihtiyacı var. Burası daha fazla potansiyel olmasına rağmen sürekli suyu azalan ve artmayan bir konuma geldi. Şu an barajda su neredeyse yok denecek kadar az. Biz, vatandaş mağdur olmasın diye Sivas'ın tamamına yetecek şekilde Paşabahçe suyunu arıtma tesisine ulaştıralım istedik. Ne kadar ihtiyaç olursa takviye yaptığımız zaman şehrin tamamı arıtmadan geçen bu suyu kullansın dedik ve bu çalışmayı başlattık. Ayrıca Tavra Deresi'nin suyunun sertliğinin minimize edilmesi içinde bir çalışma başlattık. İnşallah önümüzdeki süreçte o da olacak. İşte o zaman hem yumuşak hem kaliteli, hem de sağlıklı suya Sivas kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tavra Deresi ile su arıtma tesisini birbirine bağlayacak vananın açılışı gerçekleştirildi.

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Sivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviyeSivas'ın içme suyu ihtiyacı için baraja takviye
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