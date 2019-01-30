Sivas’ta 296 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 296 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Sivas merkezde 12, Altınyayla’da 5, Divriği’de 65, Doğanşar’da 3, Gemerek’te 16, Gürün’de 42, Hafik’te 12, İmranlı’da 10, Kangal’da 69, Suşehri’nde 24, Şarkışla’da 3, Yıldızeli’nde 5 ve Zara’da ise 30 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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