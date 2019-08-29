Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı - 2 (Geniş haber)

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT - Hüseyin ÇİÇEK - Oğuzhan ÇİFCİ / KOYULHİSAR(Sivas),(DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patladı. Patlama sonrası karayolu sular altında kaldı. Patlama sırasında yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapılarak sürüklendi. Olayda devrilen otomobildeki 5 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, 6 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın araştırılacağını ve üzerine gidileceğini söyleyen Vali Ayhan, "Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" dedi. Olay, gece saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santralinin kanalı belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu sular altında kalırken bur sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. Olayı gören çevredekiler vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yapılan müdahale sonrası araçlarıyla birlikte suya kapılan kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ile otomobildeki aynı aileden sürücü Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sonrası D-100 Karayolu, sel sularının getirdiği çamur ve kaya parçaları nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede Karayolları ile Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine bağlı ekipler de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sabaha kadar süreceği, yol tamamen temizlenmeden yolun açılmayacağı öğrenildi.

VALİ AYHAN: ÇOK VAHİM BİR OLAY Bölgeye gelen olayı ve çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Çok vahim bir olay. Olayı atlatmış bulunmaktayız. Özel bir sektör tarafından yapılan enerji üretim santrali, bunun patlaması neticesinde gördüğünüz şekilde. Olağanüstü su yoğunluğu akabinde malzemeyle D-100 Karayolu olarak bilinen doğu-batı aksındaki Sivas'ımızın önemli geçiş noktalarında biri olan karayolunda trafiği kapatmış vaziyetteyiz. Olayı arkadaşlarımız duyduğu anda çok hızlı bir müdahale söz konusu oldu. Elbette olay araştırılacak. Kusur nedir? Nasıl oldu? Teknik olarak incelenecek. Hatası olan varsa, kusuru olan varsa bunun üzerine ciddi anlamda gidilecektir. Gerekli tahkikat yapılacaktır" dedi. "CAN KAYBIMIZ YOK" Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten Vali Salih Ayhan, "Ama sevindirici tarafından can kaybımız yoktur. İki aracımızı su dere yatağına atmış durumda. Her ikisinin içerisinden sağ salim kurtarılmış vaziyette. Yolla ilgili çalışma devam etmekte. Çok yoğun bir malzeme kütlesi var, selden dolayı çok yoğun bir tabaka oluşmuş. Sabaha kadar temizlik devam edecek. Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" diye konuştu.