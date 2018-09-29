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Sivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

SİVAS'ta düzenlenen 3'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca'da bulunan dünyaca ünlü 'doktor balıklar'a büyük ilgi gösterdi.

Sivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgi

İrfan ÖZŞEKER/KANGAL (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta düzenlenen 3'üncü Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'ne katılmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistler, Kangal ilçesindeki Balıklı Kaplıca'da bulunan dünyaca ünlü 'doktor balıklar'a büyük ilgi gösterdi.
Sivas'ta 2 gün önce başlayan ve 5 kıta, 52 ülkeden katılımın sağlandığı zirve için kente gelen, aralarında Japon ve Almanların bulunduğu turistler, Kangal ilçesinde bulunan Balıklı Kaplıca'yı ziyaret etti. Sivas merkeze 100, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki kaplıcayı gezen turistler, 'doktor balıklar'ı yakından görme imkanı buldu. Turistler, sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi durumundaki Balıklı Kaplıca'da havuzlara da girdi. Zirve için gelen yabancı basın mensupları, havuzları ve balıkları görüntüledi, işletmecilerden bilgi aldı.
Programın düzenlenmesine katkı sunan Kangal Balıklı Kaplıca İşletmecisi Fuat Ünsal, zirvenin 3'üncü gününde davetlileri tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi'nin kentte düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ünsal, "Bu Sivas'ın kalkınmasıdır. Sivas tarihinde görmediği bir yabancı kalabalığını, yatırımcıyı, akademisyeni kentte ağırladı. Sivas turizm şehridir, termal şehridir. Bundan sonra herkes Sivas'a koşa koşa gelecek. Sivas bundan sonra ayrı bir yere konulmalı. Master planında Sivas'ı unutmamak gerekiyor. Sivas'ın bu konuda bundan sonra bir numara olması lazım. Çünkü Sivas'ın özel suları var" diye konuştu.

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Sivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgiSivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgiSivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgiSivas'ta turistlerden doktor balıklara yoğun ilgi

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