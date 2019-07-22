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Sivas'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın, tüfeğin kazara ateş alması sonucu gerçekleştiği iddia edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın, tüfeğin kazara ateş alması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Suşehri ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan S.Y. (43) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.Y. ve görgü tanıklarının ifadelerinde, şüphelinin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş aldığını söyledikleri öğrenildi.

Suşehri ilçesi Tatar köyü Göllüce mezrasında S.Y, Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaşmış, S.Y'nin tüfeğinden çıkan saçmalar Lütfü Güleç ve Adnan K'yi yaralamıştı.

Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Lütfü Güleç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Sivas Suşehri

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