Sivas'taki uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Operasyonda yakalanan Serhat K. ve akrabası Yakup K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri dün, Sivas-Erzincan Karayolu kent girişindeki kontrol noktasında, Serhat K. yönetimindeki 06 HC 0452 plakalı otomobili durdurmuş, narkotik detektör köpeği "Kurt"un da katıldığı aramada, aracın LPG deposuna gizlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirilmişti.
Emniyet ve jandarma düğmeye bastı! Tam bin 810 kişi...
Hakkari'deki patlama hakkında yeni açıklama
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum