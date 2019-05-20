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Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmed Arif Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Ramazan ayında Nijer’e su kuyusu açılması için destekte bulundu.Siverekli öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan paralarla, uluslararası yardım derneği olan Yedi Başak Yardım Derneği aracılığıyla Nijer’in Kollo bölgesinde susuzluk çeken bölgede su kuyusu açılmasına yardım etti.Okul idaresi ve öğrencilerin desteğinin yanı sıra okul bünyesinde düzenlenen panayırlarda elde edilen gelirin tamamını da su kuyusu açmaya harcadıklarını belirten Okul Müdürü Celal Koç, “Müdür yardımcımızın önerisi ile böyle bir işe giriştik ve su kuyusu açmaya karar verdik, okul bünyesinde başlattığımız kampanya sayesinde kısa sürede bir insanı yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer’de su kuyusunu açtırmayı başardık.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmed Arif Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Ramazan ayında Nijer’e su kuyusu açılması için destekte bulundu.
Siverekli öğrenciler öğretmenlerinin destekleriyle düzenledikleri yardım kampanyasında toplanan paralarla, uluslararası yardım derneği olan Yedi Başak Yardım Derneği aracılığıyla Nijer’in Kollo bölgesinde susuzluk çeken bölgede su kuyusu açılmasına yardım etti.
Okul idaresi ve öğrencilerin desteğinin yanı sıra okul bünyesinde düzenlenen panayırlarda elde edilen gelirin tamamını da su kuyusu açmaya harcadıklarını belirten Okul Müdürü Celal Koç, “Müdür yardımcımızın önerisi ile böyle bir işe giriştik ve su kuyusu açmaya karar verdik, okul bünyesinde başlattığımız kampanya sayesinde kısa sürede bir insanı yardım kuruluşu aracılığı ile Nijer’de su kuyusunu açtırmayı başardık. Açılan kuyuya ortalama 18 bin lira harcama yapıldı” dedi.
Kampanyaya destek veren öğrenciler de Nijer’de su kuyusunun açılması nedeniyle yaşadıkları sevinci dile getirdi.

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu

Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu
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