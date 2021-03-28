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  4. Siverek’te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Siverek’te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

28.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç ile Taşıkara kırsal mahalleleri arasında meydana geldi.

Siverek’te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.
Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç ile Taşıkara kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanan her 2 mahalle çobanları arasında, tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, her 2 mahalle sakinlerinin kavgaya dahil olmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
Olayı haber alan çevre mahalleler ve jandarma kavga eden her iki mahalle sakinlerini ayırırken, kavgada taş darbeleriyle hafif yaralanan 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve Çevik Kuvvet bölgede yeni bir olayın olmaması için tedbirler alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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