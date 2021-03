Siverek’te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç ile Taşıkara kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanan her 2 mahalle çobanları arasında, tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, her 2 mahalle sakinlerinin kavgaya dahil olmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Olayı haber alan çevre mahalleler ve jandarma kavga eden her iki mahalle sakinlerini ayırırken, kavgada taş darbeleriyle hafif yaralanan 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve Çevik Kuvvet bölgede yeni bir olayın olmaması için tedbirler alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.