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'Sivil polisim' deyip güpegündüz evinin önünden kaçırmaya çalıştı! Direnince... Acılı aile feryat etti

29.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sancaktepe'de kan donduran bir olay meydana geldi. Ülkü Deniz Ersöz (24), B.U. (22) tarafından evinin önünden kaçırılmaya çalışırken boynundan vuruldu. B.U.'nun direnince silahını ateşleyip boynundan vurduğu genç kadın ağır yaralandı. Hastanede yaşam savaşı veren kadının annesi "Silahı kafasına dayamıştı, arabaya binmek istemediğini söyledi, elinden kurtulunca montundan tutup geri çekti. Silahı boynuna dayayıp ateş etti" dedi. B.U.'nun kendini sivil polis olarak tanıttığı da öğrenildi.

'Sivil polisim' deyip güpegündüz evinin önünden kaçırmaya çalıştı! Direnince... Acılı aile feryat etti

Dehşete düşüren olay 26 Aralık'ta saat 14.30 sularında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı B.U., 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Genç kadını kaçırmaya çalışan B.U., kendisini sivil polis olarak tanıttı. B.U. kurtulmaya çalışan genç kadına bir kez ateş etti. Kurşun, kadının boynuna isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Kan donduran olayın ardından kaçan saldırganlar da yakalanıp cezaevine gönderildi. Genç kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Genç kadının ailesi yaşananları anlattı ve saldırganların ağır ceza almasını istedi. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

"KENDİSİNİ SİVİL POLİS OLARAK TANITMIŞ"

Kızının olay günü, şimdiki nişanlısının babasıyla birlikte ehliyet almak için evden çıktığını, apartmanın önünde saldırgan B.U. tarafından kaçırılmak istendiğini anlatan anne Ayşegül Sönmez, "Kızım evden çıkmadan önce boğazının acıdığını söyleyince, hastaneye gitmesini istedim. Ehliyetini yarın da gidip alabileceğini söyledim, 'Bugün dışarı çıkma' dedim. Gitmek istedi ve dışarı çıktı. Nişanlısının babasının arabasına binmiş. O sırada arabanın önünü kesip, kendisini sivil polis olarak tanıtmış. Kızımın sesini duyup dışarı çıktım. Bedirhan Uysal'ın kızımı arabadan zorla çıkardığını gördüm. Elinde silah vardı. Silahı kızımın kafasına dayadı" dedi.

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"KAPIMIN ÖNÜNDE VURDULAR, YAKTILAR KIZIMI"

Anne Ersöz, "Silahı kızımın kafasına dayamıştı. Kızım arabaya binmek istemediğini söyledi. Elinden kurtuldu ama, montundan tutup kendine doğru çekti. Bu kez silahı boynuna dayadı sonra da ateş etti. Saldırdım, vurdum. İnsanlar oraya toplandı ama, kimse yardım etmedi. Vurdum ona, belindeki silahı almaya çalıştım. Arabaya bindi, kaçtı gitti. Kızımı kontrol ettim, yüzüne baktım ama, hiçbir yerinde kan göremedim. Sonra boynundan 2 damla geldi. Boynundan vurmuş. Kurtaramadım, alamadım çocuğumu, yetişemedim. Kapımın önünde vurdular, yaktılar kızımı. Ben ona saldırırken niye tutmadı kimse? Bugün gördüm kızımı, durumunun ağır olduğunu söylediler, uyutuyorlarmış. Doktor 'durumu kötü' dedi" dedi.

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"ESKİ ERKEK ARKADAŞIYDI"

Amca Ersöz, "Ülkü'nün eski erkek arkadaşıydı. Yeğenim 2 ay önce başkasıyla nişanlanmıştı. Muhtemelen bunu kendine yediremedi, kinlendi. Direkt olarak eski nişanlısı değildi ama sözlenmişlerdi. Ama istemeye gelmediler, olsa haberimiz olurdu. İki ay önce başka biriyle nişanlandı. Ağabeyim aradı, haber verdi. Apar topar hastaneye geldik. Evin önüne 3 kişi bir arabayla gelmişler. Orada annesi kızını kurtarmaya çalışmış, kız direnince kızı boynundan vuruyor. Mermi çapraz şekilde beynine saplanıyor. 3 kişi olduklarını biliyoruz ama 2 kişi teslim olmuş. Ülkü'nün şu an kurşun beyninde ve onun reaksiyonunu bekliyoruz. 48 saat gibi bir süre verdiler. Herhangi bir ameliyat olmadı. Şu an bile yaşamasının mucize olduğunu söylediler. Şu an yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

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"24 YAŞINDA KENDİ HALİNDE BİR KIZ"

Amca Ersöz yeğeninin yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. 24 yaşında kendi halinde bir kız. Dar gelirli bir ailenin kızı. Gideceği, duracağı yeri bilen bir kız. Nasıl anlatabilirim, şu an size konuşuyor olabilmem bile zor. Bu insanın ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanmasını istiyoruz. Annesi sakinleştirici ile ayakta duruyor. Babasının durumu da kötü" diye konuştu.

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"GÜPEGÜNDÜZ BİR KADINI KAPIDAN ALIYORLAR"

Ülkü Deniz Ersöz'ün yengesi Menşure Öztürk ise adalet talebinde bulunarak, "Bu eşya mı. Güpegündüz bir kadını kapıdan alıyorlar. Şu an yaşam mücadelesi veriyor. Bunun hesabını kim verecek? Sivil polis olduğunu söyleyerek arabanın kapısından zorla kadını çıkarıyor. İşkence ederek kadını öldürmeye çalışıyor. Şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Biz bunun hesabını kime soracağız. Biz bu adalete, devlete güveniyoruz. Ne olur bu kadın cinayetlerine dur denilsin, idam gelsin. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın, yeter artık. Sabah akşam haberlerde kadın cinayeti var. 24 yaşında bir kadının suçu ne? Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza gelmeyecek mi? Biz yandık başkası yanmasın. Deniz yandı başka denizler yanmasın. Bizim çocuğumuz şu an ölümle pençeleşiyor. Bizim çocuklarımız sokakta gezemeyecek mi? İpsiz sapsız biri yüzünden çocuğumuzu eve mi kapatalım? Gelin yaşadığı yeri görün, bu kız 13 yaşından beri kardeşleri için çabalıyor" dedi.

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Olayı gören Nihat Turan ise, "Birbirlerini çekiştirdiler. Bir kişi kıza silahla vurdu, sonra kaçıp gitti. Annesi buradaydı" şeklinde konuştu. (DHA)

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Sancaktepe İstanbul adam kaçırma

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