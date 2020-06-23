Sivilce lekeleri nasıl yok edilir?

Sivilce problemi ergenliğin en büyük kabusu olmakla birlikte ilerleyen yaşlarda da başa bela olabilir. Sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar, cilt tipine uygun bakımın yapılmaması ya da tarihi geçen makyaj malzemelerinin kullanılması cilt üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Üstüne üstlük sivilceler aradan uzun yıllar geçse de varlığına iz şeklinde devam edebilir. Özellikle kadınlar için büyük bir kabus olan sivilce izleri güzelliği gölgeleyen faktörlerden biri. Bu yüzden sivilce izleri nasıl yok edilir sorusu hemen hemen her kadının hayatının bir dönemini meşgul eden sorulardan biridir. Özellikle kırmızı sivilce lekeleri kadınları çileden çıkaran ve uzun süre varlığını koruyan inatçı lekelerdir. Kırmızı sivilce izlerinin sebebi ise sivilcelerin sıkılarak iltihabın dışarı atılmasını sağlamaya çalışmaktır. Oysaki bu yöntem sivilcelerin içini boşaltsa da kırmızı izlerin kalmasına sebep olur. Bu yüzden sivilcelerden kurtulmanın en doğru şekli kendi kendilerine patlayıp sönmelerini beklemektir.

SİVİLCE İZLERİ İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR? 1. KARBONAT İLE PEELİNG Karbonat hem cildi beyazlatır hem de cildi ölü hücrelerden temizleyerek sivilce izlerinin görünümünü hafifletir. Yapılışı; 2 tatlı kaşığı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat eklenir ve bu karışım hamur kıvamına getirilir. Sonra bu hamur 2 dakika boyunca cilde masaj yapılarak yedirilir. Sonrasında yüz ılık su ile yıkanır. Ancak bu maskeyi yalnızca sivilce izlerinin üzerine uygulayın. Direkt sivilcelere uyguladığınız taktirde iltihap daha fazla yayılabilir ve cildinizi daha da kötü hale getirebilir. Karbonat peelingini haftada bir uygulamak yeterlidir. 2. BAL MASKESİ Bal da cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle sivilce izlerini geçirmek için birebir olan bal maskesi için gerekli olan malzemeler yalnızca yarım tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı süt ve 1 adet yumurta akıdır. Yapılışı; yumurta akı bembeyaz oluncaya kadar bir çatal yardımıyla çırpılır. Sonra üzerine süt eklenip çırpmaya devam edilir. Son olarak da bal karıştırılarak tekrar çırpılır ve hazırlanan bu karışım yüze uygulanır. 10 dakika beklendikten sonra soğuk su ile yıkanır. Bu karışımın haftada 2 kere uygulanması yeterlidir.