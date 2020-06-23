Sivilce lekeleri nasıl yok edilir?

Sivilce problemi ergenliğin en büyük kabusu olmakla birlikte ilerleyen yaşlarda da başa bela olabilir. Sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar, cilt tipine uygun bakımın yapılmaması ya da tarihi geçen makyaj malzemelerinin kullanılması cilt üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur.
Üstüne üstlük sivilceler aradan uzun yıllar geçse de varlığına iz şeklinde devam edebilir. Özellikle kadınlar için büyük bir kabus olan sivilce izleri güzelliği gölgeleyen faktörlerden biri. Bu yüzden sivilce izleri nasıl yok edilir sorusu hemen hemen her kadının hayatının bir dönemini meşgul eden sorulardan biridir. Özellikle kırmızı sivilce lekeleri kadınları çileden çıkaran ve uzun süre varlığını koruyan inatçı lekelerdir. Kırmızı sivilce izlerinin sebebi ise sivilcelerin sıkılarak iltihabın dışarı atılmasını sağlamaya çalışmaktır.
Oysaki bu yöntem sivilcelerin içini boşaltsa da kırmızı izlerin kalmasına sebep olur. Bu yüzden sivilcelerden kurtulmanın en doğru şekli kendi kendilerine patlayıp sönmelerini beklemektir.
Karbonat hem cildi beyazlatır hem de cildi ölü hücrelerden temizleyerek sivilce izlerinin görünümünü hafifletir. Yapılışı; 2 tatlı kaşığı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat eklenir ve bu karışım hamur kıvamına getirilir. Sonra bu hamur 2 dakika boyunca cilde masaj yapılarak yedirilir. Sonrasında yüz ılık su ile yıkanır. Ancak bu maskeyi yalnızca sivilce izlerinin üzerine uygulayın. Direkt sivilcelere uyguladığınız taktirde iltihap daha fazla yayılabilir ve cildinizi daha da kötü hale getirebilir. Karbonat peelingini haftada bir uygulamak yeterlidir.
Bal da cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Özellikle sivilce izlerini geçirmek için birebir olan bal maskesi için gerekli olan malzemeler yalnızca yarım tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı süt ve 1 adet yumurta akıdır. Yapılışı; yumurta akı bembeyaz oluncaya kadar bir çatal yardımıyla çırpılır. Sonra üzerine süt eklenip çırpmaya devam edilir. Son olarak da bal karıştırılarak tekrar çırpılır ve hazırlanan bu karışım yüze uygulanır. 10 dakika beklendikten sonra soğuk su ile yıkanır. Bu karışımın haftada 2 kere uygulanması yeterlidir.
Limon cilde sağladığı faydaların yanı sıra pek çok derde devadır. Yüksek oranda içerdiği C vitamini ve mineraller ile cilt lekelerini gidermek için kullanılan önemli şifa kaynaklarından biridir. Hücre yenileyici özelliğiyle daha sıkı ve parlak bir cilde kavuşmaya da yardımcı olur. Ayrıca ciltteki yağ hücrelerine ulaşarak siyah noktaları yok eder. Yapılışı; bir kase içerisinde 1 çay kaşığı limon, yarım çay kaşığı tarçın, 1 damla Hindistan cevizi yağı ve 1 çorba kaşığı bal iyice karıştırılır. Karışım sürülmeden önce cilt ılık su ile ıslatılır. Sonra karışım cilde masaj yapılarak sürülür. 15-20 dakika bekledikten sonra yüz soğuk su ile yıkanır. Limon maskesini haftada 1 kez uygulamak yeterlidir.
Lazerle sivilce tedavisine başvuran kadınların hemen hepsi, sivilce lekeleri için yapılması gereken tüm tıbbi ve alternatif tedavi yöntemlerini uygulamış ve sonuç alamamış kadınlardır. Sivilce izlerini lazerle yok etmek, ağrısız ve kolay bir işlemdir. Sivilce lekelerini yok etmek için genellikle fraksiyonel lazer yöntemi uygulanır. Tedavi uygulanmadan önce cilt tipi, izlerin derinliği ve yayıldığı bölümler analiz edilir. Uygulamaya başlamadan önce yüze ağrı kesici bir krem sürülür ve o bölgenin uyuşarak acı hissetmemesi sağlanır. Uygulama zaten hastaya soğuk hava verilerek yapıldığı için hasta neredeyse hiç ağrı hissetmez.
İşlem süresi ise hastanın sivilce lekelerinin derinliğine ve yayılma derecesine bağlı olarak 20-30 dakika arasında sürer. Uygulama sonrasında ciltte bir miktar kızarıklık ve yanma hissi olması normaldir. Bu problem de cilde soğuk kompres yapılarak giderilebilir. Bu işlem sonrasında uyulması gereken en önemli kural ise yüzün kurumasına fırsat vermeden bol bol nemlendirmektir. Ayrıca güneş ışınlarından mümkün olduğunca korunmak da bir diğer önemli nokta. Lazerle sivilce lekelerini yok etmek için 2-4 seans yeterlidir. Seans aralıkları ise 3-4 haftada bir şeklinde ayarlanır.
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