HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivrice'de depremzedeler sokakta sabahlıyor

Sivrice'de depremzedeler sokakta sabahlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Sivrice'de depremzedeler sokakta sabahlıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.

Depremin merkez üssü olan ilçede bazı vatandaşlar artçı sarsıntılara rağmen evlerine girerken, binalarında hasar oluşanlar sokağa çıkarak yaktıkları ateşle ısınmaya çalışıyor.

Depremzedelerden Altan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Deprem anını anlatan Gürbüz, şunları söyledi:

"Evde 8 kişiydik. Kendimizi dışarıya zor attık. Ahırda hayvanlarımız vardı. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu. Bize bir şey olmadı çok şükür. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok sallandık. İlk defa böyle bir depremi yaşadım. Daha önce 2007'de deprem oldu ama bu kadar şiddetli değildi."

Selçuk Saygılı da deprem esnasında kıraathanede olduklarını ve şiddetli sarsıntıyı yaşadıklarını anlattı.

Depremden hemen sonra eve koştuğunu belirten Saygılı, "Çocuklar dışarıya çıkmıştı, evimin bir odası yıkıldı. Şu an beklemedeyiz, tedirginiz. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi geçirmek üzere çocuklar arabada bekliyor, biz de dışarıda ateş yaktık. Çocuklarımız korku içerisinde." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MSB'den Elazığ depremi açıklaması!MSB'den Elazığ depremi açıklaması!
Borç kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandıBorç kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Sivrice

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den flaş 'İstifa açıklaması

Fatih Terim'den flaş 'İstifa açıklaması

Koronovirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Koronovirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.