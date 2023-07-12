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    4. Sivrisinekler bu yaz kabusunuz olmasın! Isıran hemen bunu sürsün! Meğer her evde bulunan o bitki...

    Sivrisinekler bu yaz kabusunuz olmasın! Isıran hemen bunu sürsün! Meğer her evde bulunan o bitki...

    12.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sivrisinek ısırıkları yaz aylarını çekilmez bir hale getirebiliyor. Büyük oranda artış görülen sivrisinekler bilhassa akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Uzman isim, her evde bulunan bitkinin sivrisinek ısırıklarına doğal çözüm olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

    İstanbul'un yanı sıra Ege ve Akdeniz kentlerinde de sivrisinek artışı yaşanıyor. Sinek ısırığı sonrasında kızarıklık, kaşıntı, şişlik gibi belirtiler yaşanması üzerine Prof. Dr. Vedat Turhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte sivrisinek ısırıklarından şikayetçi olan kişilere yönelik doğal yöntem...

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    Sivrisinek ve Asya kaplanı sineği ısırıklarına dikkat çeken uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Doğal yöntemler arasında nane yağı, çay ağacı yağı, karanfil yağı vardır. Bu ürünleri suyla karıştırıp sprey kutularında saklayarak açık yerlere sürerek sinekleri kovmak mümkün olabilir. Evlerde ise sineklikler faydalı olabilmektedir. Cilde dost aromatik yağlar bazı kimyasal ürünlerin etkilerine karşı da koruyucu olmaktadır. Ayrıca sinekler için yol kenarlarındaki ve evlerin civarındaki su birikintileri, saksı diplerindeki su birikintileri, araba lastiklerindeki kalıntı su vb. yerler çok uygun yerlerdir. Mümkün olduğunca bu su birikintilerinden uzak durmak gerekir"

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    SİVRİSİNEKLERE KARŞI TEDBİR ALIN!

    Sivrisinek ısırığına karşı alınabilecek önlemleri de tek tek sıralayan uzman isim, "Sivrisinek ısırdıktan hemen sonra ısırılan bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. Bunun ardından bölgeyi rahatlatmak ve cilt lezyonlarının önlenmesi için lavanta kolonyası kullanılabilir. Ayrıca siyah ya da yeşil çay poşetleri ısırılan bölgeye uygulanabilir. Aloe vera bitkisindeki jel, elma sirkesi, karbonat ve limon suyunun karışımı da bölgeye sürülebilir. Fesleğen yağı, yulaf ezmesi de sivrinsek ısırığına iyi gelmektedir. Ayrıca eczanelerden alınabilecek kaşıntı önleyici kremler, jellerde fayda sağlamaktadır. Özellikle çocukları, sineklerin ısırdığı yerleri kaşımamaları konusunda uyarmak gerekmektedir. Sivrisinek ısırığında ısırılan bölgeye buz uygulamak da rahatlatıcı olmaktadır" dedi.

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    HER EVDE OLAN ALOE VERA SİVRİSİNEK ISIRIĞINA BİREBİR

    Her evde yer alan Aloe Vera jelinin sinek ısırıklarına karşı on derece etkili olduğu ifade edildi.

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    ALOE VERA JELİNİN FAYDALARI

    Aloe vera bitkisinden elde edilen aloe vera jeli, günümüzde deri ve saç gibi çok sayıda rahatsızlık için kullanılır.

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    Aloe vera jeli içerdiği mineral ve enzimler dolayısı ile vücudun onarılmasına yardımcı olan şifalı bir bitkiden elde edilmektedir.

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    Aloe vera jelinin faydalarını incelediğimizde, içerdiği kalsiyum dolayısı ile kemik gelişimine yardımcı olduğu, selenyum sayesinde kalp rahatsızlıklarının tedavisinde ve kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu, krom sayesinde kan şekerinin seviyesinin düzenlenmesini sağladığı, manganez sayesinde vücutta protein sentezlenmesine yardımcı olduğu, potasyum sayesinde vücudun elektrolit dengesine yardımcı olduğu çok sayıda uzman tarafından açıklanmıştır.

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