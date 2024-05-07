Sivrisinekler bundan nefret ediyor: Kokusunu aldığı an kaçacaklar! Sineklerden sonsuza kadar kurtaran yöntem

Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber etraftaki sivrisinekler de artmaya başladı. Sinek kovucu spreyler içeriğinde bulunan kimyasallar sebebiyle çok sık tercih edilmeyebiliyor. Bunun yerine doğal yöntemlerle de sineklerden kurtulmak da mümkün. Sivrisineklerin kabusu olan ve sizi sineklerden sonsuza kadar kuran yöntem haberimizde.

Isırdığı bölgeyi kaşındırmasıyla rahatsızlık veren sivrisinekler özellikle geceleri sizi uykunuzdan uyandırarak uyku problemlerine yol açabiliyor. Neredeyse her evde bulunan tek malzeme bu sorunu kökünden çözüyor.

SİVRİSİNEKLER BU KOKUDAN NEFRET EDİYOR

Türk kahvesi ya da filtre kahveden ufak bir miktarı bir kavanoza koyun ve 5-10 saniye kadar tutuşturun. Tazeliğine göre uzun süre yanar ve sivrisinekler bundan nefret eder.

Bu yöntem balkon, bahçe, piknik gibi açık hava ortamlar için uygundur.







