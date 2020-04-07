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Siyah noktaları geçirmenin ve önlemenin yolları! İşte evdeki çözümler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çoğunlukla yüzde bulunmasına rağmen, siyah noktalar vücudunuzun herhangi bir bölgesinde de bulunabilirler. Cildinize yapışmış bir kir gibi görünen bu noktalardan nasıl kurtulacağınız konusunda bir rehber hazırladık. İşte başlıyoruz...

Siyah noktaları geçirmenin ve önlemenin yolları! İşte evdeki çözümler

Hava kirliliği, makyaj, yanlış bakım... Cilt yüzeyindeki siyah küçük noktalar kuşkusuz kadın erkek herkesi rahatsız ediyor. Her türlü yöntemi denediğiniz ancak bir türlü kurtulamadığınız siyah noktalar için doğal yöntemlerle geldik.

CİLDİ TEMİZLEMEK, GÖZENEKLERİ AÇMAK İÇİN;

Yumurta akı maskesi kullanın: Yumurta sarısını 2 yumurtadan çıkarın ve yumurta aklarını ince bir tabaka oluşturacak şekilde yüzünüze nazikçe uygulayın. Maskeyi 20 dakika yüzünüzde bekletin. Beyazları yüzünüzden durulamak için ılık su kullanın. Yumurta akı, gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur ve tıkanmış kirleri pürüzsüz bir şekilde yüzünüzden arındırır.

Bal ve tarçın kullanın: Yarım çay kaşığı tarçını bir çorba kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı dairesel bir hareketle yüzünüze sürterek uygulayın. Yaklaşık 3 dakika sürmeye devam edin. Tarçın bir ovma görevi görürken, bal açık gözeneklerden kiri çıkarmak için çalışır ve aynı zamanda doğal bir antibiyotik görevi görür.

Çemen otu ezmesi kullanın: Çemen otunu suyla karıştırarak bir macun oluşturun ve yüzünüze sürün. Soğuk suyla durulamadan önce 10 dakika bekletin.

PEELİNG İÇİN;

Limon, yoğurt, bal ve tuz: Limon suyu, bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı yoğurt ve biraz bal karıştırarak bir karışım oluşturun. Bu fırçalamayı yüzünüzün siyah noktaya eğilimli bölgelerine dairesel bir hareketle uygulayın. Yaklaşık 3 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın.

Süt ve hindistan cevizi: Bir çorba kaşığı sütü bir macun oluşturmak için yeterli hindistan cevizi tozu ile karıştırın. Gözeneklerinizin derinlerine gömülmüş tüm kiri temizlemek için hafifçe ovarken bu karışımı yüzünüze uygulayın. Ilık su ile yıkamadan önce 3 dakika fırçalamaya devam edin.

Karbonat: Her mutfakta bulunan karbonat yüzünüz için de mucizevi olabilir. Macun oluşturmak için suya biraz karbonat ekleyin. Bu macunla yüzünüzü yavaşça dairesel bir hareketle yaklaşık 5 dakika fırçalayın ve sonra durulayın. Cildinizin pürüzsüz bir görümde olduğunu göreceksiniz.

DİĞER YÖNTEM;

Komedon çıkarıcı: Yüzünüzü temizledikten sonra komedon çıkarıcısının halkasını siyah nokta üzerine yerleştirin. Biraz baskı uygulayın ve aleti aşağı çekin. Bu, siyah noktaların gözenekten çıkmasını sağlamalıdır. Cildinize zarar verebileceğinden çok fazla bastırmamayı unutmayın. Siyah noktaları çıkardıktan sonra yüzünüzü ve aleti iyice temizlemeyi unutmayın.

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