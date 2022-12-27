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Siyaha büründü! Menderes Nehri'nden analiz için numune alındı

27.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su, siyah renge döndü. ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, “Buradan alacağımız numunenin tespitlerini yapacağız. Çevreyi kirletene 820 bin lira cezai işlem uygulanacak” dedi.

Siyaha büründü! Menderes Nehri'nden analiz için numune alındı

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi ile Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarı ekipleri bölgeye gelerek analiz için numune aldı. Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Taha Al ve beraberindeki ekipler Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarı ekipleri ise analiz için bölgeden numune aldı. DSİ 21. Bölge'ye bağlı iş makinelerinin ise bugün köprüde biriken çöpler için temizleme çalışması başlatacağı öğrenildi.

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'EKİPLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, "Türkiye'de eylülde başlayan sezonda gerçekleştirilen zeytinyağı üretimi sırasında zeytin karasularının akıcı ortamlara verildiği ortaya çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların artmaması için sezonun başındayken, zeytincilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Aydın, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Hatay, Mersin gibi illerimizin tamamında zeytinyağı sezonunda bir talimat gönderdik. Geçen günlerde Büyük Menderes Havzası'nda kirlilik ve zeytinyağı katı artıklarından oluşan kirlilik bilgileri üzerine Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla Mobil Su ve Çevre Denetim ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Havzada su kirliliğine mahal verecek tüm tesislerde bu denetimleri gerçekleştireceğiz. Havza içindeki müdürlüklerde bu denetimler yapılıyor. Çevrenin temiz olması için etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

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'375 İŞLETMEYİ FAALİYETTEN MENETTİK'

Geçen yıl 57 binin üzerinde çevre denetimiyle cumhuriyet tarihinin en yüksek denetimine ulaşıldığını kaydeden Akgün, "2022 yılında ise bunun üzerine çıkarak 67 binin üzerinde çevre denetimi yaptık. Çevreyi kirleten 5 bin 705 tesis ve 380 deniz aracına yaklaşık 725 milyon TL para cezası uyguladık. 375 işletmeyi ise faaliyetten menettik. Menderes Nehri boyunca atıkların sürüklendiğini ve köprü üzerine biriktiğini görüyoruz. Çevre kirliliği ile mücadele devletin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla çözümlenebilir. Çünkü dünya ortak evimiz. Ortak evimizi korumak için de ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Buradan alacağımız numunenin tespitlerini yapacağız. Analiz sonuçlarına göre denetimlerimizi bu yönde yapacağız. Çevreyi kirletene 820 bin lira cezai işlem uygulanacak" diye konuştu.

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(DHA)

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