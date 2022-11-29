HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siyasal bilgiler profesörü, kadın akademisyenin odasını basarak tehdit etti: Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım

Siyasal bilgiler profesörü, kadın akademisyenin odasını basarak tehdit etti: Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım

29.11.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan bir profesör, eski doktora öğrencisi de olan bir kadın akademisyenin odasını basarak tehdit etti. Kocaeli Üniversitesi’nde görev yapan akademisyeni "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehdit eden profesör, odadaki eşyaları da kırdı. İhbar üzerine kampüse gelen polis ekipleri, profesörü gözaltına aldı.

Siyasal bilgiler profesörü, kadın akademisyenin odasını basarak tehdit etti: Benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım

Olay dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde meydana geldi.

TEHDİT ETTİ, EŞYALARI KIRDI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Hasta yakını, güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı! Hasta yakını, güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehidin ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı "Hep seni sevdim"Şehidin ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı "Hep seni sevdim"
Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlarKritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurduHain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Tehdit Profesör Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

“Beğendim ya burma bileziği anında geldi” Hediye bileziği taktı

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.