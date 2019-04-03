Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanı seçilen 34 yaşındaki Kamil Altun, kentteki en genç ilçe belediye başkanı olarak göreve başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti'den aday olan Altun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,97 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır sahada olduklarını, sıkmadıkları el ve girmedikleri gönül bırakmayana kadar çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin gençliğe önem veren bir parti olduğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı ve güveni bize verdiği için çok teşekkür ederim. Siyaset artık gençleşmeli. Bizler de vatandaşlarımızdan bu pozitif enerjiyi aldık. Onların telkinleriyle daha çok moral bulduk ve bu moralle 9 mahallemizin 9'undan da galibiyetle ayrılarak verdiğimiz emeklerin sonucunu aldık." diye konuştu.

- "Artık siyaset gençleşmeli"

Altun, gençlerin her zaman siyasete girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gencin bakış açısı her zaman daha farklı oluyor, vizyonu çok daha geniş olabiliyor. Bu anlamda siyasete kesinlikle yaklaşmalılar. Artık siyaset gençleşmeli çünkü artık yeni bir vizyon, yeni bir çağ ve bu çağda gençlerin ülkemize vereceği çok önemli mesajlar, hizmetler var." şeklinde konuştu.