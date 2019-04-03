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"Siyaset artık gençleşmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanı seçilen kentteki en genç ilçe belediye başkanı Kamil Altun, mazbatasını alıp göreve başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor - Kamil Altun: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı ve güveni bize verdiği için çok teşekkür ederim. Siyaset artık gençleşmeli. Bizler de vatandaşlarımızdan bu pozitif enerjiyi aldık"

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den belediye başkanı seçilen 34 yaşındaki Kamil Altun, kentteki en genç ilçe belediye başkanı olarak göreve başlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AK Parti'den aday olan Altun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,97 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır sahada olduklarını, sıkmadıkları el ve girmedikleri gönül bırakmayana kadar çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin gençliğe önem veren bir parti olduğunu belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu fırsatı ve güveni bize verdiği için çok teşekkür ederim. Siyaset artık gençleşmeli. Bizler de vatandaşlarımızdan bu pozitif enerjiyi aldık. Onların telkinleriyle daha çok moral bulduk ve bu moralle 9 mahallemizin 9'undan da galibiyetle ayrılarak verdiğimiz emeklerin sonucunu aldık." diye konuştu.

- "Artık siyaset gençleşmeli"

Altun, gençlerin her zaman siyasete girmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gencin bakış açısı her zaman daha farklı oluyor, vizyonu çok daha geniş olabiliyor. Bu anlamda siyasete kesinlikle yaklaşmalılar. Artık siyaset gençleşmeli çünkü artık yeni bir vizyon, yeni bir çağ ve bu çağda gençlerin ülkemize vereceği çok önemli mesajlar, hizmetler var." şeklinde konuştu.

Kilimli'nin 15 yıl geriden geldiğini savunan Altun, şöyle devam etti:

"Hala altyapısı tamamlanmamış bir ilçeden bahsediyoruz. Kilimli'de altyapı sorununu tamamen halledeceğiz. İlk yapacağımız proje bu olacak. Altyapımızı tamamlamadan diğer projelerimize geçmeyi düşünmüyoruz. Mahallelerimizdeki kanalizasyon sorununu halledip, deremizi ıslah edip, Kilimlimizin daha nezih ve temiz olmasını sağlayacağız. Daha sonra ilçemizin gelişmesi, bir turizm kenti haline gelmesi, terk edilen değil, tercih edilen Kilimli'yi sağlayabilmek için sosyal, kültürel, ekonomik projelerimizi sırayla yerine getireceğiz."

Altun, sosyal anlamda da gelişmeye ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, "Bu anlamda üniversite öğrencilerimiz vakit geçirecek yer bulamıyorlar. Kilimli'de yaratacağımız sosyal anlamdaki projelerimizle üniversite öğrencilerimizin burada kalmasını sağlayacağız. İlçemiz artık üniversite şehre haline gelecek." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamil Altun Kilimli Zonguldak

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